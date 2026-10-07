भारत के शहरों से सिंगापुर के लिए संचालित होंगी 126 उड़ानें

15 अक्टूबर से यात्री दोनों एयरलाइंस की उड़ानों को एक-दूसरे की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या तय ट्रैवल एजेंसियों के जरिए बुक कर सकेंगे। इससे बुकिंग की परेशानियां खत्म हो जाएंगी।

अक्सर सफर करने वाले यात्रियों को 2027 के मध्य तक कई बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। इनमें टॉप-टियर सदस्यों के लिए प्राथमिकता चेक-इन और बोर्डिंग शामिल है, वहीं दूसरे यात्री कुछ खास मार्गों पर अतिरिक्त सामान और तेज बोर्डिंग का लाभ उठा सकेंगे।

दोनों एयरलाइंस का कहना है कि इस साझेदारी का मकसद यात्राओं को और भी सुविधाजनक बनाना है। साथ ही वे नियमित यात्रियों को उनकी वफादारी के बदले ज्यादा सुविधाएं देना चाहती हैं।