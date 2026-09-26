पानी के संकट से जूझ रहे भारत को मिलेगी AIIB से अरबों डॉलर की मदद

AIIB बड़े सुधारों के लिए कर्ज उपलब्ध करा रहा है। इसमें सोलर सिंचाई पंपों के लिए ऑटोमेटेड शट-ऑफ सिस्टम और बेहतर जल प्रबंधन प्रणालियां शामिल हैं।

एक साझा अध्ययन के मुताबिक, ट्रीटेड अपशिष्ट जल के दोबारा इस्तेमाल में 35 अरब डॉलर (करीब 3,300 अरब रुपये) और माइक्रो-इरिगेशन तकनीक में 118 अरब डॉलर (करीब 11,000 अरब रुपये) का निवेश हो सकता है।

इसके अलावा, AIIB ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट निवेशकों को भी इस क्षेत्र से जोड़ना चाहता है, खासकर उन शहरी यूजर्स में, जो स्मार्ट मीटर का उपयोग करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के कुल ताजे पानी का करीब 80 फीसदी हिस्सा खेती में ही उपयोग होता है।