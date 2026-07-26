AI के उपयोग से अगले एक साल में होगा टेक कंपनियों का कायापलट, सर्वे में खुलासा

सर्वे के नतीजों से पता चला है कि एंथ्रोपिक का क्लाउड 73 फीसदी लोगों का सबसे पसंदीदा AI टूल है। एक अच्छी खबर यह है कि लगभग आधी टीमें मानती हैं कि AI की मदद से वे अब बिना नए कर्मचारी रखे ज्यादा काम कर पा रही हैं।

यह सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फाइनेंस, HR, सेल्स और मार्केटिंग जैसे विभाग भी AI को अपना रहे हैं। हालांकि, अव्यवस्थित डाटा और नियमों का पालन करने जैसी चुनौतियां भी हैं, जो काम की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर सकती हैं।