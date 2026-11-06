एशियाई बाजारों में भी कारोबार शुरू होते ही भारी बिकवाली हुई

AI कंपनियों पर निवेशकों का भरोसा डगमगाया, अमेरिकी बाजार से 2.5 लाख करोड़ डॉलर साफ

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:45 pm Nov 06, 202612:45 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों के भविष्य और इस क्षेत्र में हो रहे भारी निवेश को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। इसका असर शुक्रवार को दुनियाभर के शेयर बाजारों में दिखाई दिया। अमेरिकी बाजार में एक कारोबारी सत्र के दौरान करीब 2.5 लाख करोड़ डॉलर की पूंजी घट गई। एशियाई बाजारों में भी कारोबार शुरू होते ही भारी बिकवाली हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक करीब 9 फीसदी गिर गया, जिसके बाद वहां 20 मिनट तक कारोबार रोकना पड़ा।