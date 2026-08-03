AI से जुड़े शेयरों की बिकवाली से चीन के शेयर बाजार में भारी गिरावट

AI से जुड़े शेयरों की बिकवाली से चीन के शेयर बाजार में भारी गिरावट
चीन के शेयर बाजारों में सोमवार (3 अगस्त) को भारी गिरावट देखने को मिली। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े शेयरों की दुनियाभर में हुई बिकवाली के कारण हुआ, जिससे प्रमुख इंडेक्स धड़ाम हो गए।
सेमीकंडक्टर कंपनियों को भी खासा नुकसान हुआ। हालांकि, हांगकांग के टेक सेक्टर को अलीबाबा से कुछ राहत मिली क्योंकि कंपनी ने अपना अब तक का सबसे बेहतरीन AI मॉडल पेश किया है।
सेमीकंडक्टर इंडेक्स गिरे
सेमीकंडक्टर से जुड़े इंडेक्स में तेज गिरावट दर्ज की गई। स्टार50 इंडेक्स 3.7 फीसदी लुढ़क गया, जबकि CSI ऑल शेयर सेमीकंडक्टर इंडेक्स में 5.2 फीसदी की कमी आई।
हालांकि, मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी CXMT ने 2.7 फीसदी की बढ़ोतरी हासिल की, वहीं अलीबाबा के नए क्वेन 3.8-मैक्स AI मॉडल के पेश होते ही कंपनी के शेयरों में लगभग 7 फीसदी की तेजी आई। इससे हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स स्थिर बना रहा।
4 महीने में चीन का फैक्ट्री उत्पादन सबसे कमजोर
हाल ही के एक सर्वे से पता चला है कि चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ पिछले 4 महीनों में सबसे कमजोर रही है। यह ऐसे समय में हुआ है, जब निर्यात ऑर्डर में थोड़ी तेजी देखने को मिली है।
इस सुस्ती ने निवेशकों को चीन की अर्थव्यवस्था की रिकवरी को लेकर चिंतित कर दिया है। निवेशकों को यह भी चिंता सता रही है कि वैश्विक AI बाजार में आ रहे बदलावों का आगे चलकर क्या प्रभाव पड़ेगा।