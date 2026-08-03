AI से जुड़े शेयरों की बिकवाली से चीन के शेयर बाजार में भारी गिरावट

हाल ही के एक सर्वे से पता चला है कि चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ पिछले 4 महीनों में सबसे कमजोर रही है। यह ऐसे समय में हुआ है, जब निर्यात ऑर्डर में थोड़ी तेजी देखने को मिली है।

इस सुस्ती ने निवेशकों को चीन की अर्थव्यवस्था की रिकवरी को लेकर चिंतित कर दिया है। निवेशकों को यह भी चिंता सता रही है कि वैश्विक AI बाजार में आ रहे बदलावों का आगे चलकर क्या प्रभाव पड़ेगा।