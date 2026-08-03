AI आने के बाद IT कंपनियों में कम हो रही बेंच कर्मचारियों की संख्या

IT कंपनियां अपने बेंच कर्मचारियों को प्रोजेक्ट्स पर भेजने की गति तेज कर रही हैं। पहले जहां उन्हें 2 महीने तक इंतजार करना पड़ता था, अब यह समय घटकर लगभग एक महीने रह गया है।

अब वे AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कौशल को ज्यादा महत्व दे रही हैं। इंफोसिस हजारों फ्रंटियर इंजीनियर्स को काम पर रख रही है, वहीं TCS व्यावहारिक सीखने और कौशल-आधारित भर्तियों पर जोर दे रही है, जबकि टेक महिंद्रा ने भी एक ब्रेक के बाद दोबारा भर्ती शुरू कर दी है।

यह सब बताता है कि AI के बढ़ते प्रभाव के बीच कर्मचारियों की दोबारा ट्रेनिंग और विशेष कौशल वाली भर्तियां ही अब उद्योग का नया चलन बन गया है।