AI ने कंसल्टिंग कंपनियों को कीमत तय करने का तरीका बदलने को किया मजबूर

मैकिन्से ने पार्टनर्स के कंपनसेशन में बदलाव किए, कैश बचाकर रखा

नतीजों पर आधारित यह दृष्टिकोण अब कानून और लेखा-जोखा के क्षेत्र में भी फैल रहा है, जहां फिन और आईडेनाफी जैसी कंपनियां हर टास्क पूरा होने पर ही पैसे ले रही हैं।

हालांकि, यह रास्ता इतना आसान भी नहीं है। कंसल्टिंग फर्मों के लिए अपनी कमाई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है, खासकर जब अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव आए या क्लाइंट्स किसी वजह से पीछे हट जाएं।

इससे निपटने के लिए मैकिन्से अंदरूनी तौर पर कुछ बदलाव कर रहा है। जैसे, पार्टनर्स के कंपनसेशन में बदलाव करना और बफर के तौर पर ज्यादा कैश बचाकर रखना।