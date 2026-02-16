AI से बदल रही दुनिया, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के लिए क्या है इसका मतलब?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक के कारण पूरी दुनिया में काफी तेजी से बदलाव हो रहा है। इस तेजी से होते बदलाव के कारण अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। कई क्षेत्रों में उत्पादन की प्रक्रिया, सेवाओं का तरीका और कारोबार का ढांचा बदल रहा है। पहिये से लेकर इंटरनेट तक इंसान ने कई बदलाव देखे हैं, लेकिन AI को सबसे ताकतवर तकनीकों में गिना जा रहा है।

अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संभावित असर अनुमान लगाया गया है कि आने वाले वर्षों में AI वैश्विक आर्थिक विकास को तेज कर सकता है। कंपनियां अपने काम में AI का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं ताकि लागत घटे और काम तेजी से हो। इससे उत्पादकता बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही कई पारंपरिक भूमिकाओं में बदलाव भी हो सकता है। कई उद्योग अपने पुराने मॉडल बदल रहे हैं और नई तकनीक के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं।

चिंता IT सेक्टर और नौकरियों की चिंता AI के बढ़ते प्रभाव से IT सेक्टर में अनिश्चितता देखी जा रही है। कुछ लोगों को आशंका है कि ऑटोमेशन के कारण व्हाइट-कॉलर नौकरियों पर असर पड़ सकता है। भारत में IT सेक्टर अर्थव्यवस्था और रोजगार का बड़ा आधार है। अगर इस क्षेत्र में धीमापन आता है तो इसका असर रियल एस्टेट, बैंकिंग और उपभोक्ता खर्च जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ा है।

