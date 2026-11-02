AI ने पलटा गूगल-मेटा की विज्ञापन से कमाई का तरीका

एक बड़ी स्टॉक गिरावट के बाद अल्फाबेट को 500 अरब डॉलर (करीब 47,000 अरब रुपये) का तगड़ा नुकसान हुआ और उसके बाजार मूल्यांकन में कमी आई।

इसके ठीक उलट मेटा ने AI पर दांव लगाया था, जिसका उसे अच्छा फायदा मिला। इसकी वजह से विज्ञापनदाताओं को बेहतर कन्वर्जन मिला और उन्होंने ज्यादा खर्च किया।

अब दोनों कंपनियां अपनी रणनीति बदल रही हैं। गूगल अपने तेजी से बढ़ते क्लाउड बिजनेस पर ध्यान दे रही है, वहीं मेटा AI आधारित सब्सक्रिप्शन सेवाओं पर काम कर रही है, ताकि वे इस तेजी से बदलती टेक दुनिया में आगे रह सकें।