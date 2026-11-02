AI ने पलटा गूगल-मेटा की विज्ञापन से कमाई का तरीका
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) गूगल और मेटा जैसी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन से कमाई के तरीके को सचमुच बदल रहा है। जैसे-जैसे लोग आम सर्च के बजाय क्लाउड जैसे AI चैटबॉट इस्तेमाल करने लगे हैं, गूगल के सर्च डिवीजन की कमाई 12 फीसदी बढ़कर 63.4 अरब डॉलर (करीब 6,000 अरब रुपये) हो गई।
दूसरी तरफ, मेटा ने विज्ञापन से अपनी कमाई में 26 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी देखी। यह बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि यूजर्स उनके प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताने लगे।
अल्फाबेट को लगा 500 अरब डॉलर का झटका
एक बड़ी स्टॉक गिरावट के बाद अल्फाबेट को 500 अरब डॉलर (करीब 47,000 अरब रुपये) का तगड़ा नुकसान हुआ और उसके बाजार मूल्यांकन में कमी आई।
इसके ठीक उलट मेटा ने AI पर दांव लगाया था, जिसका उसे अच्छा फायदा मिला। इसकी वजह से विज्ञापनदाताओं को बेहतर कन्वर्जन मिला और उन्होंने ज्यादा खर्च किया।
अब दोनों कंपनियां अपनी रणनीति बदल रही हैं। गूगल अपने तेजी से बढ़ते क्लाउड बिजनेस पर ध्यान दे रही है, वहीं मेटा AI आधारित सब्सक्रिप्शन सेवाओं पर काम कर रही है, ताकि वे इस तेजी से बदलती टेक दुनिया में आगे रह सकें।