AI की बंपर मांग के कारण ASML ने तिमाही में दर्ज किया दोगुना मुनाफा

ASML की हाई-टेक लिथोग्राफी मशीनें उन चिप्स को बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं, जो स्मार्ट डिवाइस से लेकर जेनरेटिव AI तक हर चीज को पावर देती हैं।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) क्रिस्टोफ फुके ने बताया कि मजबूत मांग के चलते कुछ ग्राहक तो 2029 और 2030 के लिए भी ऑर्डर देने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

इसके बावजूद, ASML को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन में जारी भू-राजनीतिक तनाव उसके कारोबार पर असर डाल रहे हैं। हालांकि, कंपनी 2028 तक अपने उत्पादन को 30 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ाने की योजना बना रही है।