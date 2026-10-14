AI की बंपर मांग के कारण ASML ने तिमाही में दर्ज किया दोगुना मुनाफा
नीदरलैंड्स की एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स की मशीनें बनाने वाली कंपनी ASML ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की जबरदस्त मांग के चलते अपनी अब तक की सबसे अच्छी तिमाही दर्ज की है।
पिछले साल के मुकाबले कंपनी का मुनाफा दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 5 अरब यूरो (करीब 530 अरब रुपये) हो गया है। कंपनी ने अपने सालाना बिक्री अनुमान में थोड़ा बदलाव करते हुए अब 44-45 अरब यूरो (करीब 4,650-4,750 अरब रुपये) की बिक्री होने की उम्मीद जताई है।
ग्राहक 2030 तक के लिए दे रहे ऑर्डर
ASML की हाई-टेक लिथोग्राफी मशीनें उन चिप्स को बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं, जो स्मार्ट डिवाइस से लेकर जेनरेटिव AI तक हर चीज को पावर देती हैं।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) क्रिस्टोफ फुके ने बताया कि मजबूत मांग के चलते कुछ ग्राहक तो 2029 और 2030 के लिए भी ऑर्डर देने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
इसके बावजूद, ASML को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन में जारी भू-राजनीतिक तनाव उसके कारोबार पर असर डाल रहे हैं। हालांकि, कंपनी 2028 तक अपने उत्पादन को 30 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ाने की योजना बना रही है।