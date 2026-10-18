AI से केवल 8 फीसदी फंड मैनेजर्स को मिला फायदा

भले ही AI से मुनाफा ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन यह पर्दे के पीछे चीजों को जरूर ज्यादा आसान बना रहा है। करीब 69 फीसदी एसेट मैनेजर कहते हैं कि AI की वजह से उनके ऑपरेशन ज्यादा कुशल हो गए हैं।

आधे से ज्यादा लोगों का कहना है कि AI ने उनके विश्लेषण को और पैना बनाया है, लेकिन जब बात पोर्टफोलियो बनाने या ट्रेडिंग जैसे बड़े फैसलों में AI के इस्तेमाल की आती है तो इसका असर अब भी काफी कम है।