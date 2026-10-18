AI से केवल 8 फीसदी फंड मैनेजर्स को मिला फायदा
बिज़नेस
मॉर्गन स्टेनली और ओलिवर वायमन की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अपनाने के बाद केवल 8 फीसदी फंड मैनेजर्स को ही अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न मिला है।
भले ही आधे से ज्यादा (55 फीसदी) एसेट मैनेजर अब AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर को वो बड़ा फायदा नहीं मिल रहा है, जिसकी उन्हें उम्मीद थी।
ट्रेडिंग पर असर कम
भले ही AI से मुनाफा ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन यह पर्दे के पीछे चीजों को जरूर ज्यादा आसान बना रहा है। करीब 69 फीसदी एसेट मैनेजर कहते हैं कि AI की वजह से उनके ऑपरेशन ज्यादा कुशल हो गए हैं।
आधे से ज्यादा लोगों का कहना है कि AI ने उनके विश्लेषण को और पैना बनाया है, लेकिन जब बात पोर्टफोलियो बनाने या ट्रेडिंग जैसे बड़े फैसलों में AI के इस्तेमाल की आती है तो इसका असर अब भी काफी कम है।