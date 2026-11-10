AI से IT कंपनियों की बिक्री रणनीति में बड़ा फेरबदल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव के कारण अब मिडसाइज IT कंपनियां अपनी सेल्स टीमों को भुगतान करने का तरीका बदल रही हैं।
इसी कड़ी में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में अपने पुराने कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया है। अब यह कंपनी वास्तविक कमाई के आधार पर कमीशन देती है, यानि अब कोई जटिल लक्ष्य नहीं रखा जाता।
कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) विकास कुमार जैन ने बताया कि हेक्सावेयर ने हाल ही में अपनी हंटिंग टीम को कोटा आधारित प्लान से कमीशन आधारित प्लान पर बदला है। उन्हें उम्मीद है कि यह तरीका अच्छा काम करेगा।
कोफोर्ज बाहरी सलाहकारों से लेगा मदद
LTM लिमिटेड अब अपनी सेल्स टीमों को पुरानी सेवाओं के बजाय ज्यादा AI आधारित सेवाएं बेचने के लिए प्रेरित कर रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) वेणु लांबू का मानना है कि मौजूदा समय में प्रासंगिक बने रहने के लिए यह तरीका बेहद जरूरी है, वहीं कोफोर्ज लिमिटेड ग्राहकों को ढूंढने के लिए नए तरीके अपना रहा है।
इसके लिए कंपनी बाहरी डील सलाहकारों की मदद ले रही है। कंपनी के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक जॉन स्पीघ्ट को उम्मीद है कि इससे वे ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच पाएंगे।