AI की रफ्तार ने बढ़ाई मेमोरी चिप्स की किल्लत, 2028 तक राहत की उम्मीद नहीं

लैपटॉप और स्मार्टफोन की मेमोरी चिप्स के दाम पिछले एक साल में 5 से 6 गुना तक बढ़ गए हैं। जहां हांगकांग में 16GB रैम पहले 300 से 400 हांगकांग डॉलर (करीब 3,600-4,800 रुपये) में मिलती थी, अब वह 1,500 हांगकांग डॉलर (करीब 18,000 रुपये) में मिल रही है।

कीमतों में इस अचानक उछाल ने कई लोगों को नए कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने से रोक दिया है और कुछ लोग कम रैम वाले मॉडल खरीदने को मजबूर हैं।

यही नहीं, कार बनाने वाली कंपनियां भी इस महंगाई की मार से अछूती नहीं हैं। चिप्स के बढ़ते दामों से गाड़ियों की कीमत भी बढ़ सकती है।