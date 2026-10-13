अमेरिकी डाटा सेंटर स्टार्टअप्स में निवेश दोगुना होकर 33.5 अरब डाॅलर तक पहुंचा

ये स्टार्टअप्स कई तरह के नए प्रयोग कर रहे हैं। जहां आज क्लाउड प्रोवाइडर्स कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कुछ तो न्यूक्लियर और फ्यूजन जैसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर भी हाथ आजमा रहे हैं, लेकिन इतना पैसा जुटा लेना तो केवल पहला कदम है।

उन्हें अभी अपने डाटा सेंटर बनाने हैं, कड़े सरकारी नियमों से भी पार पाना है और सबसे अहम बात ये साबित करना है कि उनकी तकनीक असल दुनिया में भी ठीक से काम करती है।