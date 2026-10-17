AI में भारी निवेश के बाद आर्थिक संकट में मेटा, ओरेकल समेत दिग्गज कंपनियां

गार्टनर की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक डाटा सेंटर्स को अपने पूंजी और फाइनेंसिंग के खर्चों को पूरा करने और अच्छा मुनाफा कमाने के लिए 8,500 अरब डॉलर (करीब 8 लाख अरब रुपये) की कमाई करनी होगी।

हालांकि, अनुमान है कि वे केवल 3,600 अरब डॉलर (करीब 3.4 लाख अरब रुपये) ही कमा पाएंगे। यह एक बहुत बड़ा अंतर है, जिससे 4,000 अरब डॉलर (करीब 3.8 लाख अरब रुपये) से ज्यादा की रकम खतरे में पड़ सकती है।

ओरेकल का बड़ा प्रोजेक्ट जुपिटर भी मुश्किल में है क्योंकि बिजली मंजूरी मिलने में देरी हो रही है, जिससे उसके लोन पर दबाव बढ़ रहा है, वहीं मेटा और एनवीडिया के प्रोजेक्ट्स से जुड़े बॉन्ड की कीमत भी घट गई है।

इन सबके ऊपर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) ने चेतावनी दी है कि यह लगातार बढ़ता कर्ज एक खतरनाक चक्र में बदल सकता है। कंपनियां कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेंगी, जिससे पूरे AI उद्योग के लिए आर्थिक संकट का खतरा पैदा हो सकता है।