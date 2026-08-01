AI डाटा सेंटर के कारण निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा, बिजली मिस्त्रियों की चांदी

इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बड़ी टेक कंपनियां कामगारों की ट्रेनिंग में भारी निवेश कर रही हैं। गूगल ने बिजली मिस्त्री की अप्रेंटिसशिप बढ़ाने के लिए 5 करोड़ डॉलर (करीब 450 करोड़ रुपये) का फंड दिया है। इसका लक्ष्य है कि अगले 3 सालों में यूनियन में सालाना अप्रेंटिसशिप करने वालों की संख्या 19,500 से बढ़कर 30,000 हो जाए।

ब्लैकरॉक भी टेक्सस में डाटा सेंटर की नौकरियों के लिए चलाए जा रहे 10 करोड़ डॉलर (करीब 950 करोड़ रुपये) के एक प्रोग्राम को समर्थन दे रहा है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि डाटा सेंटर लगाने और रखरखाव के काम अब दूसरे ऐसे ही कामों के मुकाबले 42 फीसदी ज्यादा भुगतान करते हैं। यही नहीं, कंपनियां कामगारों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बोनस भी दे रही हैं।