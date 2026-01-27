लॉन्च के सिर्फ दो महीने बाद यह AI चिप स्टार्टअप बनी 360 अरब रुपये की कंपनी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग हर क्षेत्र में काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इस क्षेत्र की कंपनियां भी तेजी से आगे निकल रही हैं। इसी कड़ी में AI चिप स्टार्टअप रिकर्सिव इंटेलिजेंस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने लॉन्च के सिर्फ दो महीने बाद 4 अरब डॉलर (लगभग 360 अरब रुपये) के मूल्यांकन पर 30 करोड़ डॉलर (लगभग 2,800 करोड़ रुपये) की फंडिंग जुटाई है, जिसका नेतृत्व लाइटस्पीड वेंचर्स ने किया।

तकनीक खुद को बेहतर बनाने वाली AI चिप तकनीक कंपनी का कहना है कि उसका सिस्टम AI की मदद से खुद की सिलिकॉन सबस्ट्रेट लेयर तैयार कर सकता है। इससे AI चिप्स को डिजाइन करने और उन्हें बार-बार बेहतर बनाने की प्रक्रिया तेज होगी। फाउंडर्स का मानना है कि इस तकनीक को बार-बार दोहराने से भविष्य में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) तक पहुंचना संभव हो सकता है। इसी वजह से निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ रही है और सेक्टर में चर्चा बनी हुई है।

बैकग्राउंड गूगल से जुड़ा मजबूत बैकग्राउंड रिकर्सिव इंटेलिजेंस की स्थापना गूगल के पूर्व रिसर्चर्स एना गोल्डी और अजालिया मिरहोसेनी ने की है। कंपनी का कहना है कि उनके अल्फाचिप नाम के रीइन्फोर्समेंट लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल गूगल की TPU चिप की चार पीढ़ियों में किया गया है। अब तक स्टार्टअप कुल 33.5 करोड़ डॉलर (लगभग 3,000 करोड़ रुपये) की फंडिंग जुटा चुकी है। इस राउंड में एनवीडिया समेत कई बड़े निवेशक शामिल हैं। DST ग्लोबल और अन्य फर्मों ने भी समर्थन दिया।

