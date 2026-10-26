AI की बदौलत भारतीय IT कंपनियों ने दूसरी तिमाही में कमाया तगड़ा मुनाफा
भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। इसकी मुख्य वजह रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बढ़ता इस्तेमाल है।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को AI से पिछले साल के मुकाबले दोगुनी कमाई हुई, वहीं इंफोसिस और HCL टेक ने भी मुनाफे और कमाई में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की। इससे साफ है कि AI इस उद्योग के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला है।
TCS का ऑपरेटिंग मार्जिन 15 फीसदी बढ़ा
AI इन कंपनियों के लिए बड़ा फायदा लेकर आया है। यह केवल उनकी कमाई ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि परिचालन मुनाफे (ऑपरेटिंग मार्जिन) को भी सुधार रहा है।
TCS ने इस तिमाही में अपनी ऑपरेटिंग मार्जिन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की। हालांकि, दूसरी कंपनियां इस बात पर भी नजर रख रही हैं कि ऑटोमेशन उनके भविष्य के मुनाफे को कैसे प्रभावित कर सकता है।
दूसरी तरफ, विप्रो ने फिलहाल क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस किया हुआ है, जिसमें AI का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसने अभी तक कोई खास आंकड़े जारी नहीं किए हैं।
इससे साफ पता चलता है कि भारत की ये दिग्गज IT कंपनियां AI पर बड़ा दांव खेल रही हैं, लेकिन हर कंपनी की अपनी अलग रणनीति है।