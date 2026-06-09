बजट बिगड़ने से पहले AI करेगा अलर्ट, जानिए कैसे

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व्यक्तिगत बजट बनाना हुआ आसान

व्यक्तिगत बजट प्रबंधन में भी AI की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। यूजर्स अपने ईमेल खाते और वित्तीय टूल को जोड़कर खर्चों का रिकॉर्ड अपने आप तैयार कर सकते हैं। AI लेनदेन को सही श्रेणियों में रखता है और खर्च के पैटर्न को समझने में मदद करता है। इससे लोगों को यह जानने में आसानी होती है कि उनका पैसा कहां खर्च हो रहा है और वे भविष्य के लिए बेहतर वित्तीय योजना बना सकते हैं।