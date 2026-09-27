AI के इस्तेमाल से पर्यटन क्षेत्र में 8.46 करोड़ लोगों को मिल रहा रोजगार

भारत के पर्यटन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण बड़ा बदलाव आ रहा है। ये टेक्नोलॉजी यात्रियों के सफर को बहुत आसान बना रही हैं और उनकी पसंद के हिसाब से व्यक्तिगत भी।

इसका फायदा तब भी मिलता है, जब लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं या फिर नई-नई जगहों का पता लगाते हें।

इस क्षेत्र में अब 8.46 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो 2019-20 के 6.94 करोड़ से काफी ज्यादा है। 2023-24 में देश की GDP में इसका योगदान 5.22 फीसदी रहा। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि यात्रा का महत्व कितना बढ़ गया है।