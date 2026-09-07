AI और डाटा सेंटर की बढ़ती मांग से क्लीनमैक्स को मिली रफ्तार

केवल 2 साल के अंदर क्लीनमैक्स ने टेक सेक्टर को ऊर्जा देने से आगे बढ़कर अब अपने 6GW रिन्यूएबल एनर्जी की कुल बिक्री का 42 फीसदी हिस्सा डाटा सेंटर और AI ग्राहकों को बेचना शुरू कर दिया है। यह आंकड़ा करीब 10 गुना बढ़ गया है।

कंपनी के साझेदारों में गूगल, मेटा, ऐपल जैसे बड़े वैश्विक नाम शामिल हैं। इनके अलावा, STT GDC और इक्विनिक्स जैसे बड़े डाटा सेंटर ऑपरेटर भी कंपनी के साथ जुड़े हैं।

क्लीनमैक्स के पास अभी 3.5GW की क्षमता चालू है और कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। भारत में आ रहे डिजिटल बूम की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 तक 1.5GW और क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है।