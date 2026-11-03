अग्रणी लैब्स की गूगल और पीक XV से 10 करोड़ डॉलर जुटाने की तैयारी
बेंगलुरु की नई सेमीकंडक्टर स्टार्टअप अग्रणी लैब्स, गूगल, स्टारगेजर फंड और पीक XV पार्टनर्स जैसे बड़े नामों से 10 करोड़ डॉलर (करीब 950 करोड़ रुपये) जुटाने की तैयारी में है।
यह भारत में डीप टेक सेक्टर के सबसे बड़े निवेशों में से एक बन सकता है। इससे पता चलता है कि फिलहाल एडवांस्ड टेक स्टार्टअप्स को लेकर कितनी चर्चा और उत्साह है।
बढ़ सकता है मूल्यांकन
इस निवेश के बाद अग्रणी लैब्स का मूल्यांकन 3.5 करोड़ डॉलर (करीब 330 करोड़ रुपये) से बढ़कर 30-35 करोड़ डॉलर (करीब 2,800-3,300 करोड़ रुपये) तक पहुंच सकता है।
एक साल से कुछ ज्यादा वक्त में यह एक बहुत बड़ी छलांग होगी। इसकी शुरुआत 2024 में इंटेल और AMD के पूर्व अधिकारियों ने की थी। यह कंपनी ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स बनाने की योजना बना रही है, जो एनवीडिया के सॉफ्टवेयर के साथ काम करेंगे।
इसके अलावा, स्टारगेजर का डीप टेक सेक्टर में कदम रखना बताता है कि कैसे अब उपभोक्ता-केंद्रित निवेशक भी भारत में तकनीक के गहरे और नए इनोवेशन को लेकर उत्साहित हो रहे हैं।