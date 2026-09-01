2 भारतीय स्टार्टअप्स चिप निर्माण में तेजी लाने के लिए जुटा रहीं फंडिंग

भारत के चिप सेक्टर में इन दिनों काफी हलचल मची हुई है। अग्रणी लैब्स और अनंत सिस्टम्स नाम की 2 कंपनियां नया फंड जुटाने की कोशिश में लगी हुई हैं। इंटेल और AMD के पूर्व अधिकारियों द्वारा शुरू की गई अग्रणी लैब्स, पीक XV पार्टनर्स और 360 वन से 5 करोड़ डॉलर (करीब 450 करोड़ रुपये) का फंड जुटाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

दूसरी तरफ, अनंत सिस्टम्स की बात करें तो इसे उत्तर प्रदेश सरकार से करीब 50 लाख डॉलर (करीब 47 करोड़ रुपये) का फंड चाहिए। इसके अलावा, कंपनी अपनी 5G और 6G टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और इंक्लूजन (RDI) फंड से भी और पूंजी जुटाएगी।