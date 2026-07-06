एजिलिटी रोबोटिक्स की शेयर बाजार में उतरने की तैयारी, SPAC से साथ करेगी साझेदारी

रोबोट्स का भारी सामान ले जाने में होता है उपयोग

एजिलिटी की शुरुआत 2015 में ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से हुई थी। यह 'डिजिट' जैसे रोबोट्स बनाती है, जो वेयरहाउस और फैक्ट्रियों में भारी सामान को एक से दूसरी जगह ले जाते हैं।

कंपनी पहले से ही अमेजन और टोयोटा जैसे बड़े ग्राहकों के साथ काम कर रही है। उनके पास 'रोबोट्स-एज-ए-सर्विस' नाम के समझौते हैं, जिनकी कीमत 30 करोड़ डॉलर (करीब 2,800 करोड़ रुपये) से ज्यादा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पेगी जॉनसन का कहना है कि उत्पादन को बढ़ाना और सुरक्षा को पक्का करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं।

हालांकि, भविष्य के लिए उनके पास घर में इस्तेमाल होने वाले रोबोट्स का भी सपना है, जिसे अभी पूरा करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि, इस विलय के लिए अभी भी मंजूरी की आवश्यकता है, लेकिन उम्मीद है कि यह साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा।