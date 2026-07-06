एजिलिटी रोबोटिक्स की शेयर बाजार में उतरने की तैयारी, SPAC से साथ करेगी साझेदारी
वेयरहाउस रोबोट्स बनाने वाले ओरेगन के स्टार्टअप एजिलिटी रोबोटिक्स अब शेयर बाजार में उतरने जा रहा है। यह कंपनी 'चर्चिल कैपिटल कॉर्प इलेवन' नाम के एक विशेष उद्देश्य अधिग्रहण कंपनी (SPAC) के साथ मिलकर ऐसा करेगी, जिसकी कमान माइकल क्लेन के हाथों में है।
इस सौदे से एजिलिटी का मूल्य 2.5 अरब डॉलर (करीब 230 अरब रुपये) आंका गया है और इससे 62 करोड़ डॉलर (करीब 5,800 करोड़ रुपये) से ज्यादा की रकम जुटाई जा सकती है।
यह किसी भी ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स कंपनी के लिए अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक सहारा साबित होगा।
रोबोट्स का भारी सामान ले जाने में होता है उपयोग
एजिलिटी की शुरुआत 2015 में ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से हुई थी। यह 'डिजिट' जैसे रोबोट्स बनाती है, जो वेयरहाउस और फैक्ट्रियों में भारी सामान को एक से दूसरी जगह ले जाते हैं।
कंपनी पहले से ही अमेजन और टोयोटा जैसे बड़े ग्राहकों के साथ काम कर रही है। उनके पास 'रोबोट्स-एज-ए-सर्विस' नाम के समझौते हैं, जिनकी कीमत 30 करोड़ डॉलर (करीब 2,800 करोड़ रुपये) से ज्यादा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पेगी जॉनसन का कहना है कि उत्पादन को बढ़ाना और सुरक्षा को पक्का करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं।
हालांकि, भविष्य के लिए उनके पास घर में इस्तेमाल होने वाले रोबोट्स का भी सपना है, जिसे अभी पूरा करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि, इस विलय के लिए अभी भी मंजूरी की आवश्यकता है, लेकिन उम्मीद है कि यह साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा।