सैम ऑल्टमैन से मुलाकात के बाद फॉक्सकॉन की OpenAI से साझेदारी की योजना

फॉक्सकॉन का AI सर्वर का कारोबार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कंपनी को दूसरी तिमाही में जितनी कमाई हुई, उसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा इसी सर्वर के कारोबार से आया है।

लियू भविष्य को लेकर काफी आशावादी हैं। उन्होंने सबको भरोसा दिलाया है कि AI सेक्टर में कोई 'बुलबुला' नहीं है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं।

उनका कहना है कि इस क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसकी असली मांग है, इसलिए कंपनी इस तरह की साझेदारियों पर जोर दे रही है।