सोना-चांदी के दामों में फिर आई गिरावट, जानिए भारत में कितने हुए भाव बिज़नेस Jun 08, 2026

सोना और चांदी की कीमतें सोमवार (8 जून) को फिर से गिर गईं। सोना 4,334.50 डॉलर प्रति औंस (1.33 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) तक फिसला और चांदी 2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। पिछले सप्ताह शुरू हुआ भारी गिरावट का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा।

अमेरिका के मजबूत आर्थिक आंकड़े और ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीदों ने निवेशकों को कीमती धातुओं से दूर कर दिया है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जिसमें 1,826 रुपये या 1.17 फीसदी की गिरावट आई। चांदी में और भी अधिक तेजी से गिरावट आई, जो 6,466 रुपये या 2.60 फीसदी गिरकर 2.42 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

