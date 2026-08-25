क्रिप्टोकरेंसी बाजार में बिटकॉइन की जोरदार वापसी, कीमत 76 लाख रुपये के पार
जून के आखिर में 58,000 डॉलर (करीब 55 लाख रुपये) से नीचे गिरने के बाद बिटकॉइन ने जोरदार वापसी की है। यह मई के बाद पहली बार 80,000 डॉलर (करीब 76 लाख रुपये) के आंकड़े को पार कर गया है।
यह बड़ी उछाल क्रिप्टो बाजार की व्यापक रिकवरी का हिस्सा है। यह बढ़त अमेरिकी ट्रेजरी के उन कदमों के बाद आई है, जिनसे वित्तीय स्थितियों को आसान बनाया गया है। बड़े निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी ने भी कीमतों को ऊपर धकेला है।
स्पॉट बिटकॉइन ETF में आया निवेश
पिछले सप्ताह अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) में करीब 1.9 अरब डॉलर (करीब 180 अरब रुपये) का निवेश आया। इससे साफ पता चलता है कि पारंपरिक निवेशक भी इस समय क्रिप्टो में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं।
इसी दौरान, अमेरिकी ट्रेजरी लंबे समय वाले बॉन्ड्स को वापस खरीदने की रफ्तार दोगुनी कर रही है। इस काम के लिए वे अपने करीब 1,000 अरब डॉलर (करीब 9,000 अरब रुपये) के जनरल अकाउंट का भी इस्तेमाल कर सकती है।
अब सभी की नजरें इस सप्ताह जारी होने वाली फेडरल रिजर्व की महंगाई रिपोर्ट पर टिकी हैं। अगर, रिपोर्ट में आंकड़े उम्मीद से नरम रहे तो आगे मौद्रिक सख्ती (ब्याज दरों में बढ़ोतरी) कम हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्रिप्टो और पारंपरिक बाजारों दोनों के लिए माहौल दिलचस्प बना रह सकता है।