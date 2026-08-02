यूनिलीवर, नेस्ले और कोका-कोला जैसी कंपनियां भारत में बढ़ा रहीं निवेश

इस तिमाही में मोंडेलीज ने एक लाख नए स्टोर जोड़े हैं। लॉरियल का भारत में कारोबार 70 फीसदी से ज्यादा बढ़ गया, वहीं यूनिलीवर ने कपड़े धोने और हेयरकेयर उत्पादों में रिकॉर्ड बाजार हिस्सेदारी हासिल किया है। अब यह उसका दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है।

नेस्ले इंडिया का मुनाफ़ा 48.26 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और कंपनी को आगे भी दोहरे अंकों में विकास की उम्मीद है।

इसके अलावा, कोका-कोला अब महंगे और सस्ते दोनों तरह के ड्रिंक्स पर ध्यान दे रही है, वहीं रेकिट का कहना है कि उसकी इस कामयाबी का श्रेय बेहतर दुकान प्रबंधन और मजबूत वितरण नेटवर्क को जाता है।