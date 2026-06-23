IPO के बाद स्पेस-X ने बॉन्ड बाजार से भी जुटाए अरबों रुपये बिज़नेस Jun 23, 2026

स्पेस-X ने इस महीने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से करीब 85.7 अरब डॉलर (करीब 8,100 अरब रुपये) जुटाए थे। इस भारी-भरकम रकम के ठीक बाद अब कंपनी ने बॉन्ड मार्केट में भी दस्तक दे दी है। फिलहाल कंपनी के पास 100 अरब डॉलर (करीब 9,000 अरब रुपये) से ज्यादा की नकदी है।

नए बॉन्ड्स के जरिए कंपनी अपने कम समय के कर्ज को लंबी अवधि के कर्ज में बदल सकेगी। इसके साथ ही, इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक और अगली जनरेशन के रॉकेट जैसे बड़े और महंगे प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी पैसे का इंतजाम हो पाएगा।

एलन मस्क के पास कंपनी की 82 फीसदी वोटिंग पावर अभी भी सुरक्षित है, जिससे उनका कंपनी पर पूरा नियंत्रण बना हुआ है। उन्होंने कंपनी पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए और शेयर बेचने के बजाय कर्ज जुटाना बेहतर समझा।