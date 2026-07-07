फ्लिपकार्ट कर्मचारियों से वापस खरीदेगी शेयर, मूल्यांकन में हुआ इजाफा

कर्मचारी बेच सकेंगे अपने बेस्ट शेयर

यह बढ़ी हुई कीमत फ्लिपकार्ट के अपने मुख्यालय को सिंगापुर से भारत लाने के फैसले के बाद सामने आई है। इस बदलाव की वजह से भारत में कर्मचारियों के ESOP से जुड़े नियमों में भी बदलाव आया है।

कंपनी ने 5 करोड़ डॉलर (करीब 450 करोड़ रुपये) का बायबैक प्रोग्राम 2 हिस्सों में शुरू किया था। इसका दूसरा हिस्सा तभी शुरू हुआ, जब कंपनी ने कुछ खास लक्ष्य हासिल कर लिए।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कल्याण कृष्णमूर्ति ने कर्मचारियों को जानकारी दी कि इन लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद अब पात्र कर्मचारी अपने बेस्ट शेयर्स बेच सकेंगे। फिलहाल, फ्लिपकार्ट अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने या कोई नया प्राइवेट फंड जुटाने की योजना नहीं बना रही है।