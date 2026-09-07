अगस्त में सोना-चांदी ने की वापसी, करीब 8 फीसदी का आया उछाल

कीमती धातुओं यह तेजी केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी। वैश्विक स्तर पर भी कीमतें खूब बढ़ीं। कॉमेक्स पर सोना करीब 10 फीसदी चढ़ा, जबकि चांदी में 16 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया।

दोनों धातुओं ने अपने अहम बाधा स्तर तोड़ दिए, जो आगे चलकर और छोटे समय की तेजी का संकेत है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर, समर्थन स्तर सोने के लिए 1.48 लाख रुपये और चांदी के लिए 2.25 लाख रुपये बना रहता है तो जल्द ही पीली धातु 1.68 लाख रुपये और सफेद धातु 2.59 लाख रुपये के स्तर तक पहुंच सकती है। हालांकि, मजबूत होता रुपया इस तेजी को थोड़ा धीमा कर सकता है।