कच्चे तेल में उछाल से बिटकॉइन 84,000 डॉलर से नीचे फिसला

ईरानी टैंकरों पर हुए हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में अचानक बड़ा उछाल आया। इसका असर बिटकॉइन पर भी दिखा, जो 1.5 फीसदी गिरकर 84,200 डॉलर (करीब 80 लाख रुपये) पर पहुंच गया।

मंगलवार को बिटकॉइन 86,600 डॉलर (करीब 82 लाख रुपये) के आस-पास ट्रेड कर रहा था, लेकिन बुधवार की शुरुआत में इसमें तेजी से गिरावट आई और यह लगभग 83,840 डॉलर (करीब 79.5 लाख रुपये) तक गिर गया, जो 84,000 डॉलर (करीब 79.80 लाख रुपये) के उस स्तर से भी नीचे था।

इस वैश्विक तनाव के कारण अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में मजबूती आई, जिससे क्रिप्टोकरेंसी पर और दबाव बढ़ गया। क्रिप्टो बाजार की जानकारी देने वाली फर्म एफएक्सप्रो ने बताया है कि अगर, बिटकॉइन 83,000 डॉलर (करीब 78.5 लाख रुपये) के स्तर से नीचे जाता है तो यह तेजी से गिरकर 80,000 डॉलर (करीब 76 लाख रुपये) तक पहुंच सकता है। इस दौरान डोजकाइन और ईथर जैसी दूसरी क्रिप्टोकरेंसीज की कीमत भी कम हुई।