इंफोसिस की बिक्री चिंताओं के बीच विश्लेषकों ने रेटिंग गिराई

इंफोसिस को हाल ही में कम से कम 4 विश्लेषकों ने डाउनग्रेड कर दिया है। कंपनी ने अपनी सालाना बिक्री का अनुमान घटाया है और इसकी मुख्य वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बनी चिंताएं हैं, जिससे कारोबार में बड़े बदलाव आने की आशंका है। कंपनी ने बताया है कि मार्च, 2027 तक के वित्तीय वर्ष में उसकी आय में केवल 1-2 फीसदी (स्थिर मुद्रा के आधार पर) की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

यह पहले लगाए गए अनुमानों से काफी कम है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब भारत का टेक सेक्टर आखिरकार वापसी के संकेत दिखा रहा था और उम्मीद की जा रही थी कि इसमें सुधार होगा।