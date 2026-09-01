अगस्त में भारतीय स्टार्टअप्स ने जुटाई करीब 9,000 करोड़ रुपये की फंडिंग

जुलाई में धीमी फंडिंग के बाद अगस्त में भारतीय स्टार्टअप्स ने जोरदार वापसी की है। इस महीने उन्होंने कुल 88 सौदों के जरिए 95.40 करोड़ डॉलर (करीब 9,000 करोड़ रुपये) की फंडिंग जुटाई।

इस फंडिंग का बड़ा हिस्सा ग्रोथ और लेट-स्टेज राउंड से आया। रिवर मोबिलिटी को 12 करोड़ डॉलर (करीब 1,100 करोड़ रुपये) और नवी को 10 करोड़ डॉलर (करीब 900 करोड़ रुपये) की बड़ी फंडिंग मिली। इन दोनों बड़े सौदों की बदौलत कुल फंडिंग एक अरब डॉलर (करीब 90 अरब) के आंकड़े के करीब पहुंच गई।