बिटकॉइन 3 महीने का उच्च स्तर छूने के बाद 78,000 डॉलर से नीचे फिसला

बिटकॉइन पिछले सप्ताह 81,455 डॉलर (करीब 77.30 लाख रुपये) के 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा था, लेकिन अब यह 78,000 डॉलर (करीब 74 लाख रुपये) से नीचे आ गया है।

भले ही पिछले एक दिन में इसमें 0.71 फीसदी की गिरावट आई हो, फिर भी पूरे सप्ताह के हिसाब से इसमें हल्की बढ़ोतरी दिख रही है। ट्रेडर 77,000 डॉलर (करीब 73 लाख रुपये) के सपोर्ट लेवल पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ, 80,000 से 81,500 डॉलर (करीब 76-77.40 लाख रुपये) के आस-पास रेसिस्टेंस देख रहे हैं। अगर, इन स्तरों को परखा गया तो बाजार में हलचल तेज हो सकती है।