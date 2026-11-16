RBI की मंजूरी के बाद जेफरीज ने पेटीएम के शेयर पर लगाया बड़ा दांव

RBI की मंजूरी के बाद जेफरीज ने पेटीएम के शेयर पर लगाया बड़ा दांव
जेफरीज ने पेटीएम के शेयर का लक्ष्य बढ़ाकर 2,300 रुपये तय किया है। यह नोमुरा और इन्वेस्टेक जैसे अन्य बड़े विश्लेषकों के अनुमान से मेल खाता है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) संचालित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इनमें डिजिटल वॉलेट भी शामिल हैं। यह कदम कंपनी के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
खरीदें की रेटिंग बरकरार रखी
16 नवंबर को पेटीएम के शेयर 2.2 फीसदी तक गिर गए थे, फिर भी जेफरीज ने इस पर अपनी 'खरीदें' रेटिंग बनाए रखी है। उनका मानना है कि यहां से इसमें 19 फीसदी की उछाल आ सकती है।
जेफरीज को उम्मीद है कि वॉलेट सेवाओं (साथ ही UPI और पोस्ट-पेड फीचर्स) को दोबारा शुरू करने से कंपनी का राजस्व काफी बढ़ेगा। उसका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 से 2029 के दौरान राजस्व में सालाना 27 फीसदी की मजबूत वृद्धि देखने को मिलेगी। दिसंबर, 2023 तक पेटीएम का वॉलेट ट्रांजेक्शन वैल्यू में 60 फीसदी से ज्यादा हिस्सा था।