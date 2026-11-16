RBI की मंजूरी के बाद जेफरीज ने पेटीएम के शेयर पर लगाया बड़ा दांव

16 नवंबर को पेटीएम के शेयर 2.2 फीसदी तक गिर गए थे, फिर भी जेफरीज ने इस पर अपनी 'खरीदें' रेटिंग बनाए रखी है। उनका मानना है कि यहां से इसमें 19 फीसदी की उछाल आ सकती है।

जेफरीज को उम्मीद है कि वॉलेट सेवाओं (साथ ही UPI और पोस्ट-पेड फीचर्स) को दोबारा शुरू करने से कंपनी का राजस्व काफी बढ़ेगा। उसका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 से 2029 के दौरान राजस्व में सालाना 27 फीसदी की मजबूत वृद्धि देखने को मिलेगी। दिसंबर, 2023 तक पेटीएम का वॉलेट ट्रांजेक्शन वैल्यू में 60 फीसदी से ज्यादा हिस्सा था।