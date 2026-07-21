डॉलर के मुकाबले 6 पैसे गिरकर 96.42 पर पहुंचा भारतीय रुपया

भारतीय रुपया मंगलवार (21 जुलाई) को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुरुआती कारोबार में 6 पैसे गिरकर 96.42 पर आ गया।

इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज बाजार में रुपया 96.41 पर खुला और फिर 96.42 के स्तर तक पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 6 पैसे की गिरावट दिखाता है। सोमवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 96.36 पर बंद हुआ था।

पिछले 2 महीनों में यह पहली बार था कि रुपया 96.50 के स्तर से नीचे गिरा था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सुधार आया है।

यह छोटी-सी रिकवरी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दखल के बाद संभव हुई है। हालांकि, डॉलर की लगातार बढ़ती मांग और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें अभी भी रुपये पर दबाव बनाए हुए हैं।