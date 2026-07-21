डॉलर के मुकाबले 6 पैसे गिरकर 96.42 पर पहुंचा भारतीय रुपया
भारतीय रुपया मंगलवार (21 जुलाई) को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुरुआती कारोबार में 6 पैसे गिरकर 96.42 पर आ गया।
इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज बाजार में रुपया 96.41 पर खुला और फिर 96.42 के स्तर तक पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 6 पैसे की गिरावट दिखाता है। सोमवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 96.36 पर बंद हुआ था।
पिछले 2 महीनों में यह पहली बार था कि रुपया 96.50 के स्तर से नीचे गिरा था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सुधार आया है।
यह छोटी-सी रिकवरी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दखल के बाद संभव हुई है। हालांकि, डॉलर की लगातार बढ़ती मांग और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें अभी भी रुपये पर दबाव बनाए हुए हैं।
ब्रेंट क्रूड में उछाल से भारतीय रुपये पर दबाव
हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल देखा गया है, जिससे भारतीय रुपये पर दबाव और बढ़ गया है। ब्रेंट क्रूड पहले 91 डॉलर (करीब 8,600 रुपये) प्रति बैरल के पार पहुंच गया था, हालांकि बाद में यह 88.50 डॉलर (करीब 8,400 रुपये) के आस-पास आकर ठहरा।
भारत के लिए यह एक बड़ी चिंता है क्योंकि देश अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है। साथ ही, मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर गहरी चिंताएं पैदा कर रहा है। अगर, ये हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो रुपये के लिए आने वाले समय में और भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।