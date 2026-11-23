7 महीने का उच्चतम स्तर छूने के बाद लुढ़का भारतीय रुपया
भारतीय रुपया 7 महीने का अपना सबसे ऊंचा स्तर छूने के बाद कुछ बड़ी कंपनियों द्वारा अमेरिकी डालर खरीदे जाने की वजह से यह थोड़ा नीचे आ गया।
शुरुआती कारोबार में रुपया 92.44 के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया, जो अप्रैल के बाद से इसका सबसे मजबूत स्तर था।
इसके बाद इसमें गिरावट आई और यह 92.8825 पर आ गया, जबकि पिछली बार यह 92.67 पर बंद हुआ था।
इसके बावजूद गोल्डमैन सैक्स ने रुपये को 'स्थिरता का ठिकाना' बताया है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक बाजार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित बदलावों के चलते अस्थिर हैं।
13 अरब डॉलर का निवेश आया
इस महीने भारतीय शेयरों में कुल 13 अरब डालर (करीब 1,200 अरब रुपये) का बड़ा निवेश आया है, जिसने रुपये को 2 फीसदी से ज्यादा मजबूत होने में मदद दी।
हालांकि, इस शुरुआती मजबूती ने रुपये को इतना लोकप्रिय बना दिया कि कुछ बिकवाली का दबाव बढ़ गया। साथ ही 2 बड़े कांगलोमेरेट को बड़ी मात्रा में अमेरिकी डालर की जरूरत थी।
इसके बावजूद रुपया, पाउंड और येन जैसी अन्य वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले अपनी मजबूती बनाए हुए है।
विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर करीब 705 अरब डालर (करीब 65,000 अरब रुपये) रह गया है, जो कि पिछले 3 महीनों का सबसे निचला स्तर है।
हालांकि, इस गिरावट के बावजूद रुपये की मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ा है और यह लचीला बना हुआ है।