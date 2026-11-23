भारतीय रुपया 7 महीने का अपना सबसे ऊंचा स्तर छूने के बाद कुछ बड़ी कंपनियों द्वारा अमेरिकी डालर खरीदे जाने की वजह से यह थोड़ा नीचे आ गया।

शुरुआती कारोबार में रुपया 92.44 के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया, जो अप्रैल के बाद से इसका सबसे मजबूत स्तर था।

इसके बाद इसमें गिरावट आई और यह 92.8825 पर आ गया, जबकि पिछली बार यह 92.67 पर बंद हुआ था।

इसके बावजूद गोल्डमैन सैक्स ने रुपये को 'स्थिरता का ठिकाना' बताया है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक बाजार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित बदलावों के चलते अस्थिर हैं।