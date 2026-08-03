अमेरिका-ईरान में शांति की उम्मीद से धड़ाम हुआ कच्चा तेल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से नई शांति वार्ता की घोषणा के बाद सोमवार सुबह कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई।
ट्रंप ने ईरान पर होने वाले तय सैन्य हमले की योजना को रद्द कर दिया था। उन्होंने सऊदी अरब जैसे मध्य पूर्वी सहयोगी देशों की सलाह मानी, जो युद्ध के बजाय कूटनीति को तरजीह दे रहे थे।
इस फैसले का सीधा असर बाजार पर पड़ा। ब्रेंट क्रूड 7.3 फीसदी गिरकर 85 डॉलर (करीब 8,000 रुपये) प्रति बैरल से नीचे आ गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड भी 81 डॉलर (करीब 7,700 रुपये) प्रति बैरल के स्तर से नीचे फिसल गया।
खाड़ी देश तेल भेजने के सुरक्षित रास्ते तलाश रहे
भले ही शांति वार्ता की बातें चल रही हों, लेकिन इलाके में तनाव अब भी बरकरार है। पिछले महीने ब्रेंट क्रूड के दाम 32 डॉलर (करीब 3,000 रुपये) प्रति बैरल तक उछल गए थे।
ऐसे में खाड़ी देश अब अपने तेल को सुरक्षित पहुंचाने के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल अभी भी बना हुआ है।