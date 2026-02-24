ओला, उबर और भारत टैक्सी के बाद अब आने वाला है यह नया राइड हेलिंग ऐप

भारत का राइड बुकिंग बाजार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओला , उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए सरकार ने हाल ही में भारत टैक्सी नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस बीच अब बाजार में एक और राइड हेलिंग ऐप जल्द लॉन्च किया जा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक मोबिलिटी लिमिटेड (WEML) ने 'नेमभारत' नाम से नई सेवा शुरू करने की घोषणा की है, लेकिन इसकी लॉन्च तारीख अभी तय नहीं बताई गई है।

खासियत क्या होगी नेमभारत की खासियत? नेमभारत को प्रीपेड और कैशलेस राइड बुकिंग प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया जा रहा है। कंपनी का दावा है कि इस ऐप पर सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी और किराया पहले से तय रहेगा। यह सेवा ड्राइवरों से किसी तरह का कमीशन या सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं लेने का वादा करती है। कंपनी का कहना है कि यह मॉडल मौजूदा राइड बुकिंग सेक्टर से जुड़ी कई पुरानी शिकायतों को दूर करने की कोशिश करेगा।

फायदा ड्राइवर और यात्रियों को क्या होगा फायदा? कंपनी के मुताबिक, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले ड्राइवर अपनी हर राइड की पूरी कमाई अपने पास रख सकेंगे और किसी तरह का कमीशन नहीं देना होगा। इससे उनकी आय में स्थिरता आने और कमाई बढ़ने की उम्मीद है। वहीं यात्रियों को बिना सर्ज प्राइसिंग के पहले से तय और पारदर्शी किराए पर सफर करने का लाभ मिलेगा। नेमभारत कैब और ऑटो-रिक्शा जैसे अलग-अलग साधनों को एक साथ जोड़ने की योजना बना रहा है, जिससे लोगों को बेहतर सुविधा मिले।

