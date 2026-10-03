SEBI को क्लोजिंग प्राइस तय करने नियमों में बदलाव के लिए मिले 3,500 से ज्यादा सुझाव

SEBI भारत के वित्तीय बाजार को और ज्यादा सुलभ और बेहतर बनाने पर भी ध्यान दे रहा है। इसके लिए, वह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि विदेशी निवेशक भारत के बाजार में आसानी से आ सकें।

इसके अलावा, बेहतर टेक्नोलॉजी और नए नियमों के जरिए कॉर्पोरेट बॉन्ड ट्रेडिंग को भी सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। इसका मकसद ट्रेडिंग को और आसान बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें और सभी के लिए एक मजबूत बाजार बन सके।