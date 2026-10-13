डॉलर के मुकाबले रुपये में 6 महीने की सबसे बड़ी बढ़त, 82 पैसे का आया उछाल

डॉलर के मुकाबले रुपये में 6 महीने की सबसे बड़ी बढ़त, 82 पैसे का आया उछाल
मंगलवार (13 अक्टूबर) को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 82 पैसे मजबूत होकर 94.96 पर पहुंच गया। यह लगातार मजबूत होता जा रहा है।
बाजार खुलने पर रुपया 95.53 पर था, लेकिन सोमवार के मुकाबले इसमें 82 पैसे की तेजी आई है। 6 महीने से भी ज्यादा समय में यह एक दिन में रुपये की सबसे बड़ी बढ़त है।
RBI के नीतिगत कदमों से मिली बढ़त
रुपये की इस मजबूती के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हालिया फैसले बड़ी वजह हैं। उसने बैंकों के लिए बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर खरीदना थोड़ा मुश्किल कर दिया है।
साथ ही विदेशी मुद्रा अनुबंध (फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स) के लिए भी कुछ नए नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा, तेल मार्केटिंग कंपनियों को किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए RBI ने उनके लिए एक खास अमेरिकी डॉलर विंडो भी खोल दी है।
इन फैसलों से केवल डॉलर इंडेक्स में ही थोड़ी नरमी नहीं आई, बल्कि भारतीय शेयर बाजारों में भी अच्छी-खासी तेजी देखने को मिली। ये सभी बातें साफ तौर पर दिखाती हैं कि इस समय रुपये में निवेशकों का भरोसा काफी मजबूत है।