कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और विदेशी निवेशकों की जोरदार खरीदारी इस तेजी की मुख्य वजह बनी। सोमवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 5,672 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे।

इसके अलावा, इंडिया VIX में 3 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। ऐसा लग रहा है कि फिलहाल निवेशकों का डर कुछ कम हुआ है, जिससे आज की इस उछाल को और रफ्तार मिली है।