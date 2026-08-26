हिंदुस्तान कॉपर OFS की सफलता के बाद सरकार दूसरी कंपनियों में भी बेचेगी हिस्सेदारी
हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों की बिक्री में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इसके बाद भारत सरकार अब और ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSU) में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है।
वित्तीय वर्ष 2027 के लिए सरकार ने 80,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ऑफर फोर सेल (OFS) और हिंदुस्तान कॉपर OFS जैसे कदमों से अब तक 52,000 करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार इस गति को बनाए रखने के लिए तैयार दिख रही है।
शेयरों में संस्थापक निवेशकों ने दिखाई रुचि
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव अरुणिश चावला ने साफ किया कि सरकार का ध्यान सिर्फ संख्यात्मक लक्ष्य हासिल करने पर नहीं है।
हिंदुस्तान कॉपर के OFS में संस्थागत निवेशकों ने शानदार दिलचस्पी दिखाई। पहले ही दिन उन्होंने उपलब्ध शेयरों से 3.41 गुना ज्यादा बोली लगाई, जिसके बाद सरकार को अतिरिक्त शेयर जारी करने पड़े।
योग्य खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के लिए भी विशेष कोटा तय था, जिन्हें भी इस बिक्री में हिस्सेदारी का मौका मिला। इस बिक्री के बाद हिंदुस्तान कॉपर में सरकार की 66.14 फीसदी हिस्सेदारी अब और कम हो सकती है।