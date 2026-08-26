हिंदुस्तान कॉपर OFS की सफलता के बाद सरकार दूसरी कंपनियों में भी बेचेगी हिस्सेदारी

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव अरुणिश चावला ने साफ किया कि सरकार का ध्यान सिर्फ संख्यात्मक लक्ष्य हासिल करने पर नहीं है।

हिंदुस्तान कॉपर के OFS में संस्थागत निवेशकों ने शानदार दिलचस्पी दिखाई। पहले ही दिन उन्होंने उपलब्ध शेयरों से 3.41 गुना ज्यादा बोली लगाई, जिसके बाद सरकार को अतिरिक्त शेयर जारी करने पड़े।

योग्य खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के लिए भी विशेष कोटा तय था, जिन्हें भी इस बिक्री में हिस्सेदारी का मौका मिला। इस बिक्री के बाद हिंदुस्तान कॉपर में सरकार की 66.14 फीसदी हिस्सेदारी अब और कम हो सकती है।