डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत होकर 93.81 पर पहुंचा रुपया
सोमवार (9 नवंबर) को भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत होकर 93.81 पर खुला, जबकि पिछली बार यह 93.91 पर बंद हुआ था।
वैश्विक टेक्नोलॉजी शेयरों को लेकर बेहतर धारणा और विदेशी निवेश के प्रवाह में सुधार ने भारतीय मुद्रा को सहारा दिया। पिछले एक सप्ताह में रुपये में एक फीसदी से ज्यादा की मजबूती आई है।
इसकी मुख्य वजह भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के निवेश में आई तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है।
4 अरब डॉलर से ज्यादा का हुआ निवेश
हाल ही में निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 4 अरब डॉलर (करीब 350 अरब रुपये) से ज्यादा का निवेश किया है। खासकर, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों में निवेश के बारे में दोबारा सोचने के बाद उन्होंने भारत की तरफ रुख किया है।
इसके साथ ही पिछले सप्ताह ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 20 फीसदी की गिरावट आई है। इससे भारत का आयात बिल कम हुआ है, जिससे रुपये को और ज्यादा सहारा मिला है।
एशियाई मुद्राएं कमजोर पड़ीं
एक तरफ, जहां रुपये ने मजबूती हासिल की है, वहीं दूसरी तरफ, ज्यादातर एशियाई मुद्राएं सोमवार को कमजोर हो गईं। ऐसा अमेरिका के पेरोल डाटा उम्मीद से बेहतर आने के बाद हुआ है, जिससे यह उम्मीद बढ़ गई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ा सकता है।
इस स्थिति में भारत एक मजबूत जगह पर खड़ा है और अभी वैश्विक निवेशकों के लिए यह और भी ज्यादा आकर्षक दिख रहा है।