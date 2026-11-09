डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत होकर 93.81 पर पहुंचा रुपया

सोमवार (9 नवंबर) को भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत होकर 93.81 पर खुला, जबकि पिछली बार यह 93.91 पर बंद हुआ था।

वैश्विक टेक्नोलॉजी शेयरों को लेकर बेहतर धारणा और विदेशी निवेश के प्रवाह में सुधार ने भारतीय मुद्रा को सहारा दिया। पिछले एक सप्ताह में रुपये में एक फीसदी से ज्यादा की मजबूती आई है।

इसकी मुख्य वजह भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के निवेश में आई तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है।