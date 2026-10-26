स्विगी के शेयर 17 फीसदी की बड़ी गिरावट के बाद 5 फीसदी उछले

जेफरीज और नोमुरा जैसे ब्रोकरेज फर्मों ने स्विगी के लिए अपने लक्ष्य मूल्य में कटौती की है, लेकिन फिर भी उनमें कंपनी के भविष्य को लेकर उम्मीद बनी हुई है।

जेफरीज ने अब इसके शेयर का मूल्य 330 रुपये बताया है, जबकि नोमुरा ने 300 रुपये रखा है। नोमुरा का मानना है कि स्विगी का फूड डिलीवरी बिजनेस लगातार नकदी बनाने वाला व्यवसाय है। इंस्टमार्ट में ज्यादा निवेश होने की वजह से उसका घाटा बढ़कर 895 करोड़ रुपये हो गया है।

हालांकि, फूड डिलीवरी का कुल ऑर्डर मूल्य (GOV) 17.7 फीसदी बढ़ गया, जिससे कंपनी के मुनाफे में भी वृद्धि हुई। एक महीने में शेयर 31 फीसदी गिरने के बावजूद बर्नस्टीन ने अपनी 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग बरकरार रखी है।