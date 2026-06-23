स्विट्जरलैंड ने तेज की भारत के साथ व्यापार समझौते को लागू करने की प्रक्रिया बिज़नेस Jun 23, 2026

स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ निवेश और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के मकसद से ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (TEPA) को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।

अक्टूबर, 2025 से ही भारतीय सामान स्विट्जरलैंड की दुकानों में पहुंचने लगे हैं और सर्विसेज का आदान-प्रदान भी बढ़ रहा है।

वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल की हालिया बर्न यात्रा के बाद दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए नियमों को सरल बनाने, कौशल विकास पर ध्यान देने और नवाचार को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है।