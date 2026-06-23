स्विट्जरलैंड ने तेज की भारत के साथ व्यापार समझौते को लागू करने की प्रक्रिया
स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ निवेश और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के मकसद से ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (TEPA) को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
अक्टूबर, 2025 से ही भारतीय सामान स्विट्जरलैंड की दुकानों में पहुंचने लगे हैं और सर्विसेज का आदान-प्रदान भी बढ़ रहा है।
वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल की हालिया बर्न यात्रा के बाद दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए नियमों को सरल बनाने, कौशल विकास पर ध्यान देने और नवाचार को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है।
EFTA देशों में स्विट्जरलैंड सबसे अहम
स्विट्जरलैंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और वह यहां अपनी औद्योगिक उपस्थिति को और मजबूत करना चाहता है।
TEPA समझौते के चलते दोनों देशों के बीच व्यापार शुल्क कम हुआ है, जिससे कंपनियों के लिए मिलकर काम करना आसान हो गया है।
यह समझौता तकनीक साझा करने और निवेश के अवसरों को भी बढ़ावा देता है, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार में नई मजबूती मिलती है।