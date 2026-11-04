विदेशी निदेशकों ने भारतीय बॉन्ड से की 17,417 करोड़ रुपये की निकासी

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने सितंबर और अक्टूबर में भारतीय सरकारी बॉन्ड के फुली एक्सेसिबल रूट (FAR) से 17,417 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं।

यह उनकी पहले की जोरदार खरीदारी के बिल्कुल उलट है। यह कदम तब उठाया गया, जब ब्लूमबर्ग ने भारत को अपने 'ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स' में शामिल करने का फैसला टाल दिया, जिससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई।

साथ ही अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड का बढ़ना, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना और रुपये का कमजोर होना भी इसकी वजहें रहीं।