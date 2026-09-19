सऊदी अरब का तेल उत्पादन 33 साल के निचले स्तर पर पहुंचा

सऊदी अरब से आपूर्ति कम होने के बाद अमेरिका, ब्राजील, कजाकिस्तान, वेनेजुएला और नाइजीरिया जैसे देशों ने अपने तेल उत्पादन को बढ़ाया है।

फरवरी से अब तक इन देशों ने मिलकर लगभग 19.3 लाख बैरल प्रति दिन अतिरिक्त तेल का उत्पादन किया है। इन कोशिशों और रुकावट वाले रास्तों को बायपास करने वाले दूसरे निर्यात मार्गों की वजह से तेल की असल कमी उतनी ज्यादा नहीं रही, जितनी इस साल निर्यात में हुए नुकसान से लग रही थी।