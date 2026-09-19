सऊदी अरब का तेल उत्पादन 33 साल के निचले स्तर पर पहुंचा
बिज़नेस
सऊदी अरब का तेल उत्पादन 1990 के बाद से सबसे कम हो गया है। अमेरिकी-ईरान संघर्ष से पहले यह रोजाना 1.01 करोड़ बैरल था, जो इस साल अगस्त तक गिरकर केवल 62.4 लाख बैरल रह गया।
सितंबर में पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन जैसे मुख्य इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों ने तेल उत्पादन को रोकने पर मजबूर कर दिया, जिससे इस बड़ी गिरावट को बढ़ावा मिला।
कई देशों ने की उत्पादन में बढ़ोतरी
सऊदी अरब से आपूर्ति कम होने के बाद अमेरिका, ब्राजील, कजाकिस्तान, वेनेजुएला और नाइजीरिया जैसे देशों ने अपने तेल उत्पादन को बढ़ाया है।
फरवरी से अब तक इन देशों ने मिलकर लगभग 19.3 लाख बैरल प्रति दिन अतिरिक्त तेल का उत्पादन किया है। इन कोशिशों और रुकावट वाले रास्तों को बायपास करने वाले दूसरे निर्यात मार्गों की वजह से तेल की असल कमी उतनी ज्यादा नहीं रही, जितनी इस साल निर्यात में हुए नुकसान से लग रही थी।