कच्चे तेल में उछाल से सेंसेक्स 700 अंक लुढ़का, निवेशकों में चिंता

बाजार के ज्यादातर सेक्टर लाल निशान पर पहुंच गए। इंफोसिस और HCL टेक जैसी IT कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई क्योंकि ये अमेरिकी बाजार से काफी जुड़े हुए हैं।

निवेशक अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व से महंगाई को लेकर आने वाले संकेतों पर करीब से नजर रख रहे हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि बाजार में वापसी के लिए निफ्टी को 22,700 का आंकड़ा पार करना जरूरी है। अभी दुनियाभर के बाजार भी अस्थिरता दिखा रहे हैं।