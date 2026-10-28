कच्चे तेल में उछाल से सेंसेक्स 700 अंक लुढ़का, निवेशकों में चिंता

कच्चे तेल में उछाल से सेंसेक्स 700 अंक लुढ़का, निवेशकों में चिंता
बिज़नेस
बुधवार (28 अक्टूबर) को भारतीय शेयर बाजार को तगड़ा झटका लगा है। सेंसेक्स 700 से ज्यादा अंक गिर गया और निफ्टी भी करीब 187 अंक नीचे आया।
इसकी वजह सऊदी अरब में हुए एक हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल है। इससे तेल की आपूर्ति में कमी और महंगाई बढ़ने की चिंताएं बढ़ गई हैं।
टेक शेयरों में भारी गिरावट
बाजार के ज्यादातर सेक्टर लाल निशान पर पहुंच गए। इंफोसिस और HCL टेक जैसी IT कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई क्योंकि ये अमेरिकी बाजार से काफी जुड़े हुए हैं।
निवेशक अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व से महंगाई को लेकर आने वाले संकेतों पर करीब से नजर रख रहे हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि बाजार में वापसी के लिए निफ्टी को 22,700 का आंकड़ा पार करना जरूरी है। अभी दुनियाभर के बाजार भी अस्थिरता दिखा रहे हैं।